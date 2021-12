Magie di Natale offre un fine settimana ricco di eventi: tutti gli appuntamenti

Avezzano. Venerdì 17 dicembre alle 17, chi si appresta a girare tra gli stands pagoda curiosando e ammirando l’esposizione dei tanti artigiani, può applaudire l’esibizione della “Sound & Soul Academy” by Michela Orlandi.

Alle 19 si potrà assistere alla 2° edizione di “A Natale puoi”, con l’ascolto dei più celebri canti della tradizione natalizia eseguiti by Antonella Nenni.

Magie di Natale, nasce dal supporto dell’amministrazione Comunale di Avezzano in collaborazione con Morelli Eventi e Abruzzo in Musica. La ricchezza dell’organizzazione non ha deluso le tantissime persone che visitano gli stand. Una grande partecipazione, soprattutto di famiglie che hanno donato gioia ai loro piccoli facendoli viaggiare sul trenino di Babbo Natale, e per i più arditi, le evoluzioni sulla pista di ghiaccio. E’ proprio ai più piccini è dedicato Sabato 18 dicembre alle ore 16.00 “Avezzano bimbi Christmas Edition” tante sorprese per coinvolgere i veri protagonisti della magia del Natale.

Un avviso importantissimo : Domenica 19 dicembre Babbo Natale alle ore 10,00 e alle ore 16,00 incontra i bambini e raccoglie le loro letterine. Nel pomeriggio ancora per loro “Avezzano bimbi Christmas Edition” per entusiasmarli e vivere l’atmosfera della festa. Tante canzoni per i bambini che possono scatenarsi con la divertente baby dance per poi seguire l’allegria della fantastica parata di mascottes.

Per i più grandi alle ore 18.30 l’esibizione della “Golden Music by Francesca Polidori”.

MAGIE DI NATALE, con il realizzo del mercatino, offre la possibilità di soddisfare l’esigenza di chi deve ultimare gli acquisti dei regali natalizi, in modo unico ed originale. Sempre più graditi i punti di ristoro con prelibatezze che invitano alla sosta. Oltrepassare gli archi dell’ingresso vuol dire immergersi in un ambito che porta fuori dalla quotidianità, e ci si inebria dei colori. Una realtà per tutti, piccoli e grandi, dove l’aria è ricca di positività.