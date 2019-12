“Magie del Natale”, Piazza Risorgimento teatro di numerosi eventi natalizi per grandi e piccini

Avezzano. “Magie di Natale” continua con straordinari appuntamenti ad animare la centralissima Piazza Risorgimento di Avezzano. In calendario numerosi eventi per grandi e piccini.

Oggi pomeriggio, lunedì 23 dicembre gli eventi sono:

Alle ore 16,00 – Attiva Babbo Natale e i bambini possono scrivere con lui le letterine. Dalle ore 17,00 alle 19,00 i più piccini potranno essere coinvolti in “Elfylandia” con baby dance, giochi con Mascotte, laboratori creativi e tanto tanto altro. Alle ore 18,00 per i più grandi il concerto “Natale in musica Golden Music della maestra Francesca Polidori.

Giovedì 26 dicembre, alle ore 17,00 avverrà la premiazione della letterina più originale imbucata nella cassetta postale messa proprio davanti la casetta di Babbo Natale e a lui indirizzate.

Venerdì 27 dicembre, alle ore 16,30 ci sarà lo spettacolo di burattini “Pinocchio”. Alle ore 18,00 ancora musica con il concerto 1° edizione “Note di Natale”.

Sabato 28 dicembre si inizierà alle ore 16,30 con l’arrivo di Babbo Natale in vespa grazie al club Vespasiani Avezzano.

Alle ore 17,00, sempre in piazza Risorgimento, esibizione di ballo country “West Family” coordinata dalla maestra Arianna Pulsoni. Alle ore 18,00 tanta musica con il concerto “I ragazzi di San Remo Young”, giovani artisti che

hanno affrontato una giuria selettiva per salire sul più importante palcoscenico della canzone italiana.

Alle ore 21,30 i giovanissimi e non solo potranno scatenarsi al ritmo di una selezione straordinaria di Dj Set

Domenica 29 dicembre gli appuntamenti inizieranno dalla mattinata. Alle ore 11,00 dimostrazione di attivazione mentale, problem solving e clicker training del cane con l’ Associazione Eingana Avezzano. Alle ore 12,00 “Selfie Dog”, in compagnia degli amici a quattro zampe si potranno fare con loro dei selfies da pubblicare sulla pagina Facebook: Magie di Natale Città di Avezzano. Le foto che riceveranno il maggior numero di “mi piace” vinceranno un premio offerto dall’ organizzazione. Alle ore 17,00 lo spettacolo del trampoliere Elfo e dei ghiacci luminosi.

Dalle ore 17,00 balli sotto l’albero con Cinzia Corticella

Lunedì 30 dicembre, per concludere, appuntamento dalle ore 17,00 alle ore 19,00 con “Elfylandia”: baby dance, giochi con Mascotte e laboratori creativi