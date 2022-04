Madonna di Pietraquaria, oggi le celebrazioni al Santuario e in Cattedrale: gli orari

Avezzano. Sono diverse le celebrazioni eucaristiche che si terranno oggi in cattedrale e nel santuario di Pietraquaria. Alle 6, 7, 8, 11, 17 e alle 18 ci saranno delle celebrazioni eucaristiche nel santuario dedicata la protettrice di Avezzano, mentre alle 8.30 ci sarà una messa in Cattedrale celebrata dal vescovo Giovanni Massaro, con a seguire una processione che dalla cattedrale percorrerà via Marconi, piazza della Repubblica, piazza Torlonia (lato Sud) e via Napoli.

Alle 10 ci sarà la messa al santuario celebrata da monsignor Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano e Vasto e al termine il corteo religioso che attraverserà via Napoli, via Canada, via America, via Roma, con una breve sosta davanti alla targa in ricordo dell’incoronazione della Madonna, piazza Torlonia, via XX Settembre, via Garibaldi, via Corradini, piazza Risorgimento per tornare in cattedrale. Alle 12 è prevista la messa solenne celebrata da monsignor Massaro e poi una seconda celebrazione alle 18.30, sempre in Cattedrale.

A chiudere la festa sarà alle 23 il tradizionale spettacolo pirotecnico.