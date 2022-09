Madonna dell’Oriente, raccolta record da 10mila euro per i poveri al posto di luminarie e botti

Tagliacozzo. Una raccolta fondi da record destinata ai più bisognosi grazie alla generosità dei fedeli. E’ stata portata a termine nel santuario di Tagliacozzo in occasione della Festa della Madonna dell’Oriente, una “infiorata caritativa” che ha raggiunto la somma di 10.621 euro. Non è il primo anno che il santuario, retto dal padre Vasile Retegan, per tutti padre Basilio, mette in campo l’iniziativa puntando tutto sulla festa religiosa e sulla beneficienza anziché sulla festa civile. E i fedeli sembrano aver apprezzato, dimostrandolo con i fatti.

Già lo scorso anno erano stati raccolti più di 7mila euro. Stavolta però i fedeli hanno superato ogni aspettativa. La raccolta, iniziata il 16 luglio, solennità della Madonna del Carmine, si è conclusa il 9 settembre. I fondi sono andati per metà all’Opera pontificia Madonnina del Grappa, destinati ai poveri del Ruanda, in particolare per aiutare alcune famiglie le cui capanne, fatte di terra e foglie di banani, sono state distrutte dalle grandi piogge. L’altra metà è stata devoluta alla Caritas diocesana per le attività della Casa fratelli tutti, struttura di accoglienza anche notturna aperta a quanti a causa di separazioni, malattie e solitudine hanno perso tutto.

La comunità carmelitana del santuario mariano (padre Basilio e fratello Valerio) ha ringraziato “per la generosità, la sensibilità e la fiducia di chi ha fatto la sua offerta. Il Signore Gesù”, ha scritto padre Basilio, “conceda loro tutte le grazie e ogni dono spirituale, la Santa vergine, Madonna dell’Oriente, li custodisca nel suo Cuore immacolato. Queste sono le nostre luminarie e le nostre sagre, i nostri fuochi d’artificio, la banda, le giostre, l’albero della cuccagna, la lotteria, lo spettacolo con il cantante o il comico di turno, il Presidente del comitato festeggiamenti è Gesù e la sua Santissima Madre il suo garante. Questo è il nostro modo di festeggiare, di onorare e di ringraziare la Madonna, accogliendo quanto lei ha di più caro nel Cuore, cioè soccorrere i suoi figli più piccoli, più fragili, più indifesi, gli esclusi, gli oppressi, gli emarginati, con le opere di carità”.

Hai bisogno di Provvidenza, cioè di soldi per realizzare un’opera voluta da Dio? Fai firmare “l’assegno” alla mano santa della Vergine Maria, perché, come diceva Padre Pio: “La Madonna apre i cuori, ma anche i portafogli”.