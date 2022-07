Madama Oliva torna on air con la campagna tv e social: “Il pizzicagnolo”

Carsoli. Madama Oliva, brand leader italiano nella produzione di olive e lupini freschi confezionati, lancia la nuova campagna “Pizzicagnolo” dedicata alla linea Frutto d’Italia e Frutto di Grecia. Quella di Madama Oliva è una delle storie di successo che abbiamo raccontato sulle nostre pagine (leggi qui l’articolo Madama Oliva: da un piccolo paese vicino Roma alla conquista del mondo).

Lo spot utilizza la chiave della “commedia all’italiana” per far emergere la specificità di Madama Oliva grazie all’espediente di una comicità di delizioso gusto neorealista. Sarà infatti proprio un simpatico pizzicagnolo, incalzato da una esigentissima cliente, che citerà Madama Oliva quale eccellenza per antonomasia in una risposta autoironica e divertente di grande impatto e memorabilità. Lo spot 15” sarà on air sui canali tv Publitalia, Cairo, Discovery e Sky Fta a partire dal 17 Luglio e on line sui canali social dell’azienda.

La regia è di Federico Cambria con la casa di produzione MUG Film, mentre la pianificazione è stata affidata a Media Italia.

“Il consumatore è sempre più attratto da quei prodotti che offrono non solo una garanzia di provenienza ma anche una materia prima di qualità – spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva – La nostra esperienza ci ha permesso di valorizzare una vera e propria cultura di prodotto e di poter offrire al mercato diverse cultivar (varietà) di provenienza regionale italiana e greca. Questo immenso patrimonio di biodiversità arricchisce la tavola e apre infinite possibilità di utilizzo, offrendo al consumatore una grande varietà di ingredienti adatti a ogni piatto nei diversi momenti dell’anno. L’estate rappresenta sicuramente il momento di maggior consumo delle olive fresche e con questo spot vogliamo dare il nostro contributo alla cultura gastronomica italiana rendendo il giusto valore a una filiera che ha puntato tutto sulla sostenibilità e al grande lavoro degli agricoltori”.

I prodotti Madama Oliva si distinguono per non essere trattati termicamente, metodo produttivo che consente di mantenere integri ed autentici sapori, colori e profumi delle olive fresche appena raccolte. Le linee Frutto d’Italia e del Mediterraneo comprendono una selezione delle migliori cultivar italiane e greche lavorate in atmosfera modificata, senza conservanti aggiunti e con grammature studiate in base alla tipologia di prodotto.

Credits campagna tv “Pizzicagnolo“:

Creative Director: Remo Bonaguro

CDP: Mug Film

Director: Federico Cambria

DOP: Alessandro Dominici

Executive Producer: Isabella Spadacini

Senior Producer: Camilla Picasso

Post Production: FreeU