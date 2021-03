Macchinario tamponi all’ospedale di Avezzano, Quaglieri: abbiamo lavorato con abnegazione per la Marsica

Avezzano. “Questa mattina si è avuta la consegna del macchinario per la processazione dei tamponi Covid – 19 all’ospedale di Avezzano, un risultato per il quale ho, in qualità di presidente della Commissione Sanità regionale, ed abbiamo lavorato, di concerto con tutti i colleghi consiglieri, con abnegazione: non era più tollerabile il ritardo nel fornire risposte alla Marsica”, afferma il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità in Regione, Mario Quaglieri (FdI).

“Con tale macchinario, prodotto dalla Menarini Group, si provvederà a fornire al nostro territorio la possibilità di processare in loco e quasi in tempo reale i tamponi molecolari effettuati sul territorio, con notevole risparmio ed ottimizzazione di tempi e risorse”.

“Non credo fosse tempo di passarelle sceniche atte a rivendicare un risultato doveroso: l’ottenimento del macchinario non è l’approdo finale, bensì deve essere l’inizio di un percorso, che condividerò e già sto condividendo con moltissimi amministratori dell’entroterra, un percorso tramite il quale, grazie all’ascolto delle istanze di chi veglia giorno e notte sulle proprie comunità, permettere alla nostra Marsica di recuperare quel gap sanitario che esiste, a causa di molte scelte politiche rivedibili effettuate in passato, e che non ha più ragion d’essere”.

“In settimana, come appena affermato, provvederò ad incontrare molti amministratori locali al fine di registrare le loro esigenze e stilare un piano di rilancio della sanità territoriale, poiché i cittadini della Marsica tutta hanno una loro dignità e non sono figli di un dio minore”, conclude.