Ma voi l’avete mai vista la faccia di un bimbo che mangia un arrosticino? Eccola!

Ma voi… La faccia di un bimbo che mangia un arrosticino l’avete mai vista? Da giorni pensavamo a come raccontarvi le attività frenetiche di questi giorni di Euro Cash, l’ingrosso carni di Avezzano e poi ci siamo decisi: perché non scegliere dei piccoli testimonial per descrivere a cosa porta il lavoro incessante di queste notti nella struttura di via Sant’Andrea?

Sì, perché l’avevamo augurato a tutti i lettori ed ora è arrivato il momento: avevamo detto… “Tornerà il tempo per le grigliate e per stare insieme a mangiare arrosto”… E ora è di nuovo possibile.

Dall’inizio di agosto sono oltre 100mila gli arrosticini realizzati dai collaboratori della famiglia Di Cintio!

Tante le prenotazioni arrivate quest’estate…

Non solo di arrosticini ma anche di salsicce e tutto il necessario per un barbecue tra amici. Per questo, per il Ferragosto 2021, sono state realizzate nuove promozioni di cui potete approfittare ancora per tutta la giornata di sabato 14 agosto.

L’ultima promozione pensata per la grigliata di Ferragosto

Visto il gran numero di prenotazioni è ancora valida per sabato 14 agosto la promozione Menù di Ferragosto

I PUNTI VENDITA

DOVE CI TROVIAMO AD AVEZZANO (AQ)



CLICCA SUL BANNER E VAI SULL’E COMMERCE

Tel: 0863 441940

[email protected]

Via Sant’Andrea, 97

Avezzano (AQ)

#advertising