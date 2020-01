Lutto per la morte di Sara, la Marsica orientale annulla tutti gli eventi in programma

Aielli. Il grave lutto che ha colpito la famiglia Sforza accomuna tutte le comunità della Marsica orientale come raccontato da MarsicaLive. Sara Sforza, morta ieri a seguito di uno schianto sulla Tiburtina Valeria nel tratto del centro commerciale “Le Ginestre” era conosciuta da tutti sia ad Aielli, dove viveva, sia a Celano, dove aveva molti amici.

Ieri l’amministrazione comunale di Aielli, guidata dal sindaco Enzo Di Natale, ha deciso di cancellare il calendario degli eventi per le festività natalizie in programma per i prossimi giorni come spiegato da MarsicaLive. In serata anche il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, ha deciso di unirsi al cordoglio di Aielli. “Dopo il grave lutto che ha colpito la comunità vicina ed amica di Aielli”, ha spiegato, “ogni manifestazione prevista per la settimana nel Comune di Cerchio é annullata. La Comunità di Cerchio si stringe tutta attorno alla famiglia di Sara”.

Non ci sarà neanche il concerto in programma a Venere di Pescina. “A seguito della improvvisa scomparsa della giovanissima di Aielli”, ha precisato il sindaco di Pescina, Stefano Iulianella, “nel rispetto del dolore dei familiari e della Comunità tutta, l’evento previsto per la serata di domani a Venere verrà rinviato a successiva data”.