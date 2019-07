Lutto nel mondo calcistico marsicano, è morto l’allenatore Giovanni Ciaccia. Funerali domani a Celano

Celano. Cordoglio nel mondo calcistico marsicano per la prematura scomparsa di Giovanni Ciaccia, allenatore di calcio originario di Celano, responsabile del settore giovanile dell’ASD San Benedetto Venere.

A seguito di un’infezione batterica che ha debilitato il suo sistema immunitario, Ciaccia ha contratto un’embolia polmonare, che lo ha ucciso a soli 49 anni.

Giovanni Ciaccia, detto “Ciaccione”, lascia la moglie Felicia, i genitori e la sorella. I funerali si terranno domani, alle ore 16, presso la Chiesa di San Giovanni a Celano. La salma sarà tumulata presso il cimitero di Lecce nei Marsi.

La ASD San Benedetto Venere “si stringe attorno alla famiglia dell’allenatore del settore giovanile Mister Ciaccia Giovanni, improvvisamente venuto a mancare questa mattina. Persona umile e devota alla sua missione nei confronti dei ragazzini del settore giovanile del San Benedetto”.

Il dirigente del San Benedetto Calcio, Antonio Cerasani, ha espresso il suo cordoglio su Facebook. “Cosa c’è di giusto in questo mondo? Un giorno sorridiamo insieme e l’altro ci ritroviamo lontani, troppo lontani. Mister, quante ne abbiamo passate insieme? Il tuo altruismo, la tua pazienza, la tua passione, la tua immensa bontà. L’amore che mettevi in questo Sport rispecchiava la tua forza, il modo in cui affrontavi la vita. Impavido e determinato come pochi. Veglia su di noi Mister, ti vogliamo bene, la tua fiamma arderà per sempre nei nostri cuori ed il tuo sorriso smagliante, che ti ha sempre contraddistinto, ci guiderà nei nostri cammini”.