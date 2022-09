Avezzano. In seguito alla proclamazione del lutto cittadino emanato dal Comune di Avezzano per la giornata di domani sabato 3 settembre, per i funerali della piccola Alessia, morta in un tragico incidente che ha sconvolto l’intera comunità, nel rispetto assoluto della giornata, il coordinamento Marsicano della Lega, previsto per domani mattina è annullato e rimandato a domenica 4 settembre, all’hotel Olimpia.

L’appuntamento è previsto per le 11.

A renderlo noto è il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo.