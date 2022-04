Lutto cittadino domenica a Scurcola Marsicana per l’ultimo saluto a Danilo De Simone

Scurcola Marsicana. È stato proclamato il lutto cittadino per domenica a Scurcola Marsicana in concomitanza con i funerali di Danilo De Simone.

Il 42enne, fratello del primo cittadino Nicola De Simone, sabato scorso era arrivato in Sardegna insieme a un gruppo di motociclisti per fare un giro dell’isola. Dopo essere sbarcato stava percorrendo con gli amici la provinciale 196 tra Luras e Olbia quando intorno alle 11 con la sua moto si è scontrato contro un bus di linea, privo di passeggeri, che procedeva nell’altro senso di marcia.

Nonostante l’immediato intervento del 118 il 42enne è morto sul colpo. Dopo i rilievi dei carabinieri della compagnia di Tempio Pausania la salma è stata trasferita all’ospedale di Sassari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si era diplomato al liceo scientifico “Vitruvio Pollione” di Avezzano e poi si era trasferito a Roma dove si è laureato in Scienze biologiche con una specializzazione in Biotecnologie. Sposato con Francesca da 11 anni, aveva due bambini e lavorava in un’azienda di apparecchiature medicali nella capitale. Non appena poteva tornava a Cappelle per trascorrere del tempo con il padre Sabatino, la madre Enza e il fratello Nicola.

Domenica alle 15, nella chiesa di Cappelle dei Marsi, verranno celebrati i funerali. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino.