Lutto a Magliano, ex dipendente comunale trovato senza vita in un campo

Magliano de’ Marsi. Trovato senza vita in un campo, ai margini della ex superstrada del Liri. Remo Meschini, ex dipendente comunale di Magliano, questa notte è stato trovato senza vita da una pattuglia dei carabinieri.

Secondo la ricostruzione, l’uomo, 70 anni, avrebbe percorso la superstrada in direzione Avezzano.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe avuto un incidente in auto, in un secondo momento avrebbe lasciato la macchina poche centinaia di metri più avanti e si sarebbe inoltrato nei campi. Una pattuglia dei carabinieri di Avezzano è intervenuta dopo la segnalazione di un automobilista che ha visto la macchina accesa incidentata a bordo strada.

I militari hanno così trovato il corpo senza vita a pochi passi dalla strada, tra la vegetazione. L’uomo, molto conosciuto e stimato in paese, aveva lavorato per tanti anni come dipendente del comune di Magliano de’ Marsi ed era andato in pensione da tempo. Si sta cercando di ricostruire cosa ci sia alla base di quanto accaduto.