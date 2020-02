Lutto a Civitella Roveto per la dipartita del 39enne Valerio Montaldi. La comunità rovetana si stringe nel cordoglio

Civitella Roveto. All’esito di una lunga lotta contro un grave male, si è spento a soli 39 anni Valerio Montaldi. Accorate le parole del Vicesindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, che si aggiungono al cordoglio dell’intera comunità rovetana.

“Ciao Valerio – scrive il Vicensindaco Oddi in un post – ci eravamo visti pochi mesi fa al Comune. Abbiamo collaborato in qualche progetto. Ci salutavamo ogni volta con una battuta alla quale non rinunciavi mai e nei tuoi occhi vedevo al tempo stesso speranza e voglia di vivere. Avevi intrapreso, con la forza di un “Guerriero” d’altri tempi, una dura battaglia che poco fa, inaspettatamente, dopo anni, è terminata”.

“Non si trovano molte parole quando scompare prematuramente un giovane che amava la vita – sottolinea con estremo rammarico Oddi – Un brusco colpo per Civitella e per i tuoi cari, ai quali ci stringiamo con infinito affetto. Oggi a noi non resta che testimoniare il cordoglio per un amico che, purtroppo,non c’è più. Quell’armatura che tanto volevi, non ce l’ha fatta a proteggerti fino in fondo.

Domenica alle 15:00 sono in programma le esequie presso la Chiesa della Madonna delle Grazie dove l’intera comunità si stringerà per l’ultimo saluto a Valerio Montaldi.