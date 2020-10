L’università di Avezzano piange Tiziana Secchi. Gli studenti: amica di tutti, professionista esemplare

Avezzano. Si è spenta all’età di 54 anni Tiziana Secchi, amatissima collaboratrice amministrativa dell’università di Giurisprudenza di Avezzano. Amica di tutti, professionista esemplare, ben voluta anche e soprattutto per la sua infinita disponibilità. Qualsiasi fosse il problema da risolvere, non si tirava mai indietro. Anzi, spesso e volentieri si assumeva responsabilità in eccesso rispetto al suo lavoro, a dimostrazione del grande attaccamento verso i ragazzi. I “suoi ragazzi”. Gli stessi che oggi la piangono.

Chi scrive ha avuto la fortuna e il piacere di conoscere Tiziana. Mi ha seguito durante i miei studi fino alla laurea, aiutandomi in più di un’occasione e, in più di un’occasione, togliendomi le castagne dal fuoco. E’ stata una spalla su cui contare, un’amica più che una componente dell’apparato universitario. Mi ha visto crescere come studente prima e professionista poi. Analogamente a me, molti altri. La nostra soddisfazione è stata la sua soddisfazione. I nostri risultati sono stati condivisi da lei e con lei.

“La notizia della scomparsa di Tiziana ha sconvolto tutti noi, facendo leva sui ricordi e le emozioni vissute negli anni più belli delle nostre vite. Una donna e una professionista eccezionale che nel corso degli anni di vita della nostra Università di Giurisprudenza ha consigliato, seguito, indirizzato e amato centinaia di studenti, ragazzi, molti oggi avvocati e professionisti”.

“Ci lascia un punto di riferimento per la sede distaccata di Avezzano e il vuoto della sua scomparsa ci addolora profondamente. Vogliamo manifestare la nostra vicinanza e il nostro affetto a tutti i familiari e parenti più cari per il triste momento che stanno vivendo. A loro porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Tiziana resterà per sempre nei nostri cuori”.

Gli studenti della sede distaccata di Avezzano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo