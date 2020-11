L’Università di Avezzano dedica un’aula a Tiziana Secchi, la segretaria amica degli studenti

Avezzano. La sede dell’Università di Giurisprudenza di Avezzano intitolerà un’aula a Tiziana Secchi, amatissima collaboratrice amministrativa scomparsa all’inizio di ottobre a causa di un brutto male. Gli studenti, i “suoi” studenti come lei stessa amava definirli con affetto e amicizia, e i docenti dell’ateneo, tramite i rappresentanti di Azione Universitaria nei giorni addietro hanno presentato un’istanza al Consiglio di Facoltà per chiedere che la Secchi non venisse dimenticata e, quindi, omaggiata da un memoriale.

La richiesta, discussa durante l’incontro di ieri mattina, è stata prontamente accolta. Un piccolo ma significativo tributo a una donna, un’amica, una professionista seria, qualificata e competente, che con il suo garbo, la sua disponibilità e il sorriso sempre presente sul volto, ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori dei tanti che l’hanno incontrata durante il percorso universitario.