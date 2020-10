Lunghe code e attese per i tamponi nel primo giorno per il drive – through covid ad Avezzano

Avezzano. Lunghe code e attese per il primo giorno di attività del drive – through covid presso l’Interporto cittadino. La struttura, messa in piedi grazie alla collaborazione tra il Comune di Avezzano e la Asl Avezzano – L’Aquila – Sulmona sarà in grado di consentire circa 1.000 tamponi a settimana, velocizzando e alleggerendo le attività del pronto soccorso e dell’ospedale.

Oggi intanto ci sono state file di auto fin dalla prima mattinata, sintomatiche di un servizio di cui si sentiva la necessità. I pazienti in coda provenivano non solo da Avezzano ma anche dagli altri comuni della Marsica. Vale la pena ricordare, come ha tenuto a ribadire il sindaco Giovanni Di Pangrazio, che l’accesso alla struttura è consentito solamente a chi viene convocato dalla Asl e dai pazienti inseriti nella piattaforma dai medici di famiglia, mentre chi fosse intenzionato a procedere volontariamente deve rivolgersi ai centri privati.

Nella seconda parte della mattina, si è assistito invece a un deflusso più regolare delle auto. Non è escluso che se ci dovesse essere la necessità sarà allestito un ulteriore drive – through nella sede Crua in via Sandro Petrini per massimizzare ulteriormente i risultati.