L’ultimo viaggio in spalla ai soccorritori, le bare degli escursionisti lasciano la cattedrale (FOTO E VIDEO)

Avezzano. L’ultimo viaggio terreno, quello verso l’uscita della cattedrale di Avezzano e verso il cimitero, lo hanno fatto sorretti dai soccorritori che li hanno cercati in tutti i modi, percorrendo tutte le strade, per quasi un mese, giorno dopo giorno, incessantemente. Sono i soccorritori di Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e Tonino, che hanno lavorato sul Monte Velino per 27 giorni, per dare una speranza alle famiglie che invece oggi li hanno dovuti salutare per sempre.

Le bare dei quattro escursionisti sono state portate fuori dalla chiesa proprio da loro, i loro soccorritori. Vestiti con i colori del soccorso, ognuno per la rappresentanza della propria divisa.

All’uscita dalla cattedrale, Fix you dei Coldplay, è stata accompagnata da un lungo applauso da parte di tutte le persone che hanno aspettato compostamente le bare dei quattro escursionisti, fuori dalla cattedrale, per l’ultimo saluto.

Accompagnato da lacrime, palloncini in cielo e tanto inconsolabile dolore.