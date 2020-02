L’ultimo saluto di Luco agli anziani coniugi morti in casa a causa di una stufa difettosa

Luco dei Marsi. Le due bare vicine per l’ultimo saluto agli anziani coniugi di Luco dei Marsi, morti nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di una stufa a gas che avevano portato nella camera da letto.

La comunità ha partecipato numerosa ai funerali che si sono tenuti oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Luco dei Marsi. Don Giuseppe, durante l’omelia, ha ricordato l’operato dei coniugi, i quali per anni hanno lavorato nel settore automobilistico.

Erano presenti amici e parenti della famiglia che si sono stretti attorno ai familiari, in particolare ai figli Franco, Roberto ed Emilio. Le salme sono arrivate nella piazza gremita dalla casa funeraria Rossi, dove era stata allestita la camera ardente.

I due coniugi abitavano in una villetta in via del Monte, alla periferia del paese. Sembra che a causa del freddo in camera avessero deciso portare una stufetta che avrebbe consumato l’ossigeno in camera.