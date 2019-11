L’ultimo saluto di Carsoli per Federica Ferrante sulle note di “In the arms of an angel”

Carsoli. In un clima di grande partecipazione e vicinanza alla famiglia si è svolto nel pomeriggio di ieri il rito funebre per l’ultimo saluto a Federica Ferrante. La bellissima ragazza 23 enne, è purtroppo deceduta in seguito ad un incidente stradale occorsole nei pressi di Todi nei giorni scorsi.

Ha lottato per alcuni giorni e poi Federica non ce l’ha fatta. Dopo l’addio del suo quartiere Tiburtino III – Collatino, prima della tumulazione al cimitero di Pietrasecca, Federica è stata salutata per il suo lungo viaggio eterno da tantissima gente, parenti ed e amici. In particolare i ragazzi del comitato Carsholiday 2020 le hanno voluto dedicare un tributo particolare con il lancio di palloncini bianchi e con l’esecuzione del brano “In the arms of an angel” di Sarah McLachlan.

Il parroco di Carsoli don Roberto Cristofaro, nella sua omelia ha evidenziato la grande sofferenza del distacco prematuro, difficile da accettare e che solo la fede cristiana può lenire.

Federica viveva a Roma, ma da sempre ha frequentato Carsoli, luogo di origine della sua grande famiglia Ferrante stimata e benvoluta da tutti. Una vita spezzata troppo presto. Riposi in pace.