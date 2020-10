L’ultimo grande saluto di Carsoli a Vevo: “ora brilla per noi”

Carsoli – Una partecipazione forte, sentita di tutta la comunità di Carsoli ma anche di quella di Tagliacozzo, del comprensorio zonale e di tante persone che da ogni dove hanno voluto in diverse modalità partecipare al grave lutto che ha colpito la famiglia Lucangeli.

Vevo, era una istituzione un punto di riferimento del buon gusto dei suoi prodotti preparati con professionalità e passione, ma anche e soprattutto per quel rapporto umano e di squisita cordialità che ha saputo dispensare a tutte le generazioni indistintamente nel corso dei tanti anni di attività.

Tutti sono passati per le sue mani, per un gelato, per convivialità e per un confronto sulle più disparate cose.

Colto, ma soprattutto dotato di una socialità non comune, Vevo ieri mattina si è improvvisametne accasciato su se stesso. Un malore improvviso che lo ha portato in un batter d’occhio verso una altra dimensione.

Un lutto grave, una perdita che identifica la storia, la cultura di tante generazioni che sono passate per il Bar icona dell’amicizia e dello stare insieme. Il muretto di via Turano sempre pieno di ragazzi di ogni età, con Vevo che ha seguito le orme del padre Alberto, tutti hanno vissuto un pezzo di storia buona con lui. Momenti di pausa, di relax sempre serviti con quel tocco di rispetto tra persone, di saperci comunque essere.

E la commozione di questi giorni è stato il giusto tributo ad un uomo andato via troppo presto che viene pianto, da piccoli, grandi e anziani.

Da tutti.

Uno striscione “ora brilla per noi” in piazza Corradino dove si è svolto il funerale presso la Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria che ha un significato ben preciso: era solito salutare tutti con un gradevole “ciao stellì”, talvolta indistintamente uomini e donne. Quel vezzo faceva sentire tutti considerati, e non era un luogo comune, probabilmente per lui i suoi clienti e amici erano stelline.

Ed ora con la sua scomparsa sarà lui la stella che dovrà brillare nel cielo e con quel sorriso sornione e quella bontà d’animo ereditata dai suoi genitori potrà farlo per tutti dall’altra parte.

Si spezza un cordone forte che è uno degli emblemi della socialità di Carsoli, un pezzo di storia vissuta se ne va con lui. Restano bei ricordi per tutti.

La salma è stata esposta nella sala interna dello stesso Bar Lucangeli.

Tantissima gente si è stretta intorno a Fabiana, al figlio Alberto, ai fratelli Maria Rita e Antonello per tributare il loro grande affetto per Vevo.

Riposa in pace.