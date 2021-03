Luigi Soricone eletto all’unanimità nel comitato ristretto dei sindaci in rappresentanza della Marsica

Pescina. Importante riconoscimento ottenuto dal vicesindaco di Pescina, Luigi Soricone, eletto in seno al Comitato ristretto dei sindaci. Il nome di Soricone, che opera nel settore sanitario, era circolato già nei giorni scorsi. Il vice sindaco di Pescina era infatti sostenuto da tutta la Marsica compatta che ha voluto inviare al comitato ristretto dei sindaci come suo rappresentante una figura che potesse rappresentare al meglio le criticità del territorio soprattutto in un difficile momento come quello pandemico. La decisione è stata presa nel pomeriggio da tutti i sindaci della provincia riuniti da remoto.

“La nomina di Luigi Soricone è il giusto riconoscimento per un amministratore che vive quotidianamente il rapporto con il territorio – afferma il consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità Mario Quaglieri (FdI) – oltre ad essere testimonianza di come sia stata premiata la Marsica e segnatamente Pescina, quale sede di Presidio Ospedaliero, con la scelta di un uomo di grande competenza in materia di sanità”.

Anche il sindaco Tagliacozzo si era candidata per poter entrare nel comitato ristretto dei sindaci e rappresentare la Marsica. Ma poi la scelta unanime è stata quella di sostenere Soricone.

“Va esteso un ringraziamento a tutti i Sindaci del comprensorio marsicano, che con enorme senso di unità e coesione hanno sostenuto la nomina di Luigi Soricone. La Marsica – conclude il consigliere provinciale con delega alla viabilità ed edilizia scolastica Gianluca Alfonsi (FdI) – ha dato dimostrazione che, quando coesa, sa premiare i suoi uomini migliori, che sapranno tutelarla nella sede opportuna, quella dei tavoli istituzionali”.