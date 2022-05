Luigi Poggiogalle dirige il concerto per la pace nel giorno della Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei

Tagliacozzo. “Una preghiera in musica per la pace”: così Luigi Poggiogalle definisce il “Concerto di maggio” per il restauro dell’altare della Madonna del Rosario di domenica 8 alle ore 21:00 presso la chiesa dell’Annunziata di Tagliacozzo, organizzato dalla parrocchia e in collaborazione con l’Associazione Amici del Festival di Mezza Estate, presieduta da Emanuela Guerra.

Poggiogalle dirige l’Ensemble dell’Orchestra l’Anello Musicale con i solisti Rosaria Angotti, soprano, e Corrado Stocchi, violino. Al pianoforte e al cembalo Paola Venditti.

Il programma prevede meditazioni sulla preghiera del Rosario tenute da don Ennio Grossi e musiche del compositore contemporaneo Michele Biki Panitti, come «Deum de Deo» da Credo, Meditazione, «Cuius animam gementem» e «Quis est homo» da Stabat Mater, la Sinfonia in si minore per archi e basso continuo «Al Santo Sepolcro» RV 169 di Antonio Vivaldi, «I know that my Redeemer liveth» dal Messiah, oratorio per soli, coro e orchestra, HWV 56 di Georg Friedrich Händel, e il Concerto in mi maggiore RV 269, op. 8 n. 1 «La primavera» da Il cimento dell’armonia e dell’inventione di Antonio Vivaldi. Ingresso gratuito.