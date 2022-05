Luco dei Marsi. Domenica alle 18.30 al ristorante-pizzeria Angizia in via dei Cappuccini a Luco dei Marsi si terrà la presentazione della lista Luco Nuova con Antonello Gallese candidato sindaco in corsa per le amministrative del 12 giugno di Luco dei Marsi.

Interverranno il candidato sindaco Gallese e tutti i componenti della lista; sarà l’occasione per conoscere punto per punto il programma elettorale