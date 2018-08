“Luco in Fiore”, tutto pronto per la XVII edizione. Oggi il “Cortile delle parole danzanti” nell’area archeologica

Luco dei Marsi. Fervono i preparativi a Luco dei Marsi per “Luco in Fiore”, l’attesissima manifestazione in programma dal 10 al 12 agosto, organizzata dall’Arci, presieduta da Americo Esposito, con il patrocinio del Comune, e annoverata nella rassegna delle “Vacanze luchesi”. L’evento, giunto alla 17ª edizione, trasforma il borgo antico del paese in un grande “giardino delle meraviglie”, con gli allestimenti, raccolti anche in una mostra fotografica, costituiti da rigogliose piante e fiori curati dai cittadini, impegnati in una speciale “gara di bellezza”, che rende magica la partecipazione alla festa e richiama ogni anno un numero crescente di visitatori.

Cantine aperte, piccoli e sorprendenti scorci d’arte tra i vicoli del centro storico, stand enogastronomici, musica, spazi letterari, spettacoli, pittura e artigianato saranno gli ingredienti della manifestazione, con una location speciale, quest’anno, per “Il Cortile delle parole danzanti”, storico e apprezzatissimo appuntamento con l’arte e la letteratura, a cura delle professoresse Maddalena Angelucci e Carla Cesta, incastonato in “Luco in fiore”, che oggi, 10 agosto, si terrà nell’area archeologica, nei pressi della chiesa di Santa Maria, con la presentazione del romanzo storico “Viteliú”, di Nicola Mastronardi. Quest’anno l’evento interesserà il cuore antico del paese, dal rione del Borghetto al rione delle Campane – via dei Benedettini, con stand ed eventi musicali in entrambi gli storici quartieri, e piazza Gramsci, che sarà teatro della coloratissima e allegra battaglia organizzata dall’Angizia Color Fun. Di seguito il programma in dettaglio: 10 agosto, area archeologica di Anxa-Angitia ore 21: Il Cortile delle Parole Danzanti Viteliù – sotto le stelle nella città di Angizia Parteciperanno Nicola Mastronardi, Roberta Placida, Maria Palma. 11 agosto Campane, via dei Benedettini ore 19: apertura stand; ore 21: musica con “Freddy e la sua Band… Adriano sempre con noi!”; – Borghetto: alle 19: apertura stand; ore 21: musica con la band “I Musicisti che non suonano”; 12 agosto Piazza Gramsci ore 17: Angizia Color Fun – Campane, via dei Benedettini ore 19: apertura stand ore 21: musica con “Giulia Pellegrini canta Elisa e non solo…”; – Borghetto ore19: apertura stand ore 21: musica con la band “Acoustic Goats, musica pop e soul”