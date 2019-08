Luco in Fiore si fa grande e torna a colorare l’estate marsicana, ecco le novità della nuova edizione della kermesse

Luco dei Marsi. Al via oggi a Luco dei Marsi la 18esima edizione di “Luco in Fiore”, la kermesse che per tre giorni trasformerà il borgo storico in uno straordinario giardino fiorito, cornice di eventi musicali, arte, spazi letterari, cantine aperte tra artigianato ed enogastronomia per tutti i gusti.

La manifestazione, organizzata dall’Arci Luco, presieduta da Americo Esposito, con il patrocinio del Comune, è annoverata nella rassegna delle “Vacanze luchesi” ed è diventata, negli anni, uno degli appuntamenti più attesi dai marsicani e non solo. Gli allestimenti si estenderanno dal rione Borghetto al rione Santa Maria, in un percorso sempre sorprendente tra gli archi, le piazzole racchiuse tra le mura del borgo antico e i vicoli.

Per “Luco in Fiore” si tiene la speciale “gara di bellezza” che vede protagonisti rigogliosi giardini, balconi, gradinate fiorite, e che coinvolge tutto il paese. Gli allestimenti fioriti più belli, immortalati in una mostra fotografica visibile nella tre giorni, saranno premiati al termine dell’evento. Ad inaugurare la manifestazione, questa sera, l’arrivo del “Ludobus” per tutti i bambini, a cura delle Officine Sinergiche, alle 19.30 al Borghetto; l’evento speciale che vedrà protagonista il “Venanzio Venditti Quartet”, in formazione straordinaria per il concerto in programma alle 21.30, in via Monte Salviano, e il concerto della band “Gigi live”, nel rione Campane.

Domani la colonna sonora della manifestazione sarà a cura della band “I Musicisti che non suonano”, a piazza Angizia dalle 21, mentre, sempre dalle 21, via Santa Maria sarà la location di “Freddy e la sua band”. Spazio attesissimo da un sempre crescente numero di estimatori, il “Cortile delle Parole danzanti”, a cura di Maddalena Angelucci e Carla Cesta, torna in uno speciale doppio appuntamento: in via Santa Maria, sabato 10 agosto, alle 21.30, incontro sul filo conduttore a tema: “Dalla Dea Angizia a…”, e domenica, 11 agosto, alle 21.30, con “A cinquant’anni dal futuro”, con Roberta Placida, Raffaella Palchetti, Candida D’Alò, Alessandra Stecca, Santina Esposito, Nino Baliva, Giorgio Tancredi. Domenica, 11 agosto, spazio ai colori e all’allegria con la nuova edizione dell’Angizia Color Fun, alle 17 in piazza Gramsci. L’apertura degli stand e delle cantine, da oggi, 9 agosto, a domenica 11, è fissata alle ore 19.