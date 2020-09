Luco, il marocchino in fuga aveva appena ceduto a un connazionale 24 grammi di cocaina (video)

In diretta da Luco, inseguito dai carabinieri in un'operazione antidroga si schianta a Luco dei Marsi Gepostet von MARSICALIVE am Dienstag, 8. September 2020

Luco dei Marsi. Lo spaccio a Trasacco, circa 24 grammi di cocaina ceduta a un connazionale. Poi la folle e pericolosa fuga in auto, fino a Luco, dove si è schiantato contro un’abitazione. Un miracolo che sul marciapiede non ci fosse nessuno in quel momento. E in conclusione la fuga per i vicoli del paese, in direzione del bosco, dove ha fatto perdere le tracce. La fuga a piedi nudi, dopo aver lasciato sull’asfalto le ciabatte.

È quanto accaduto ieri pomeriggio tra Luco dei Marsi e Trasacco durante un’operazione antidroga che in queste ore potrebbe avere il suo epilogo. Sulle tracce dell’uomo marocchino in fuga ci sono i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Avezzano, al comando del luogotenente Bruno Tarantini.

I militari ieri pomeriggio erano a Trasacco e sono intervenuti mentre il marocchino stava cedendo la droga. La cocaina è stata sequestrata, sono circa 24 grammi. L’uomo che ha preso la bustina con gli stupefacenti è stato fermato e portato in caserma.

Lo spacciatore invece si è reso protagonista di una rocambolesca fuga su una strada pericolosissima, teatro di diversi incidenti mortali, fino ad arrivare in paese, a Luco dove si è schiantato e scendendo si è tolto le ciabatte ed è scappato.

Dietro di lui i carabinieri della radiomobile, che hanno accertato che nessuno si fosse fatto male e hanno chiamato la ditta per far ripulire la strada. A Luco in quel momento c’erano tanti bambini in bici e tanti giovani che passeggiavano sui marciapiedi, fortunatamente in quel punto, in quel momento, non c’era nessuno.

Sulle tracce dell’uomo ci sono i militari della compagnia di Avezzano e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta alle indagini.