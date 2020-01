Luco dei Marsi punta sul risparmio energetico, oggi l’accensione del nuovo impianto di illuminazione

Luco dei Marsi. Meno spesa e più rispetto per l’ambiente. Questo il messaggio chiaro che il Comune di Luco dei Marsi ha voluto lanciare aderendo a un progetto di efficientamento energetico e ampliamento della rete della pubblica illuminazione” che verrà inaugurato oggi alle 17.

L’amministrazione comunale ha voluto puntare sull’implementazione dei servizi nelle aree periferiche e sulla loro ottimizzazione globale. “Si tratta della prima tranche del progetto”, ha spiegato il primo cittadino Mari Vera De Rosa, “che prevede ulteriore ampliamento della rete di pubblica illuminazione e l’efficientamento energetico di altri impianti esistenti”. Da oggi saranno illuminate zone finora prive di impianti, come alcuni tratti di via dei Pozzi, strada 42 e l’area tra via Martiri di Capistrello/adiacenze via Torlonia, e funzioneranno con minore spesa per la collettività e minor impatto ambientale i dispositivi in via P. Micca.