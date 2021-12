Luco dei Marsi piange la scomparsa di Rita Di Gianfilippo, socia del Cai Vallelonga -Coppo dell’Orso

Luco dei Marsi. Luco dei Marsi piange la scomparsa di Rita Di Gianfilippo, 56 anni. Di Gianfilippo aveva una malattia ed era ricoverata all’ospedale Regina Elena di Roma. La conoscevano in tanti e lavorava come collaboratrice scolastica a Capistrello. Era una donna gentile e rispettosa, sempre cordiale con tutti.

Originaria di Trasacco, amava le escursioni in montagna e la natura e per questo era molto attiva nella sezione locale del Cai. “Oggi ci svegliamo con una di quelle notizie che non vorremmo mai apprendere”, ha scritto sui social la presidente del Cai Vallelonga-Coppo dell’Orso, Marina Buschi, “la nostra socia Rita Di Gianfilippo non c’è più. Non ci sono parole che possono colmare questo immenso vuoto. Alla famiglia vanno le nostre condoglianze ed il nostro abbraccio”.

Il cordoglio del sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa

Questi giorni, già così complicati, nell’attesa e nella speranza delle migliori notizie sui nostri due giovani coinvolti nell’incidente di Natale, ci hanno purtroppo portato la tragica notizia della morte di Rita Di Gianfilippo, una giovane donna sensibile, attiva, brillante, una mamma, nonna, moglie e lavoratrice esemplare, capace di slancio e partecipazione, fulcro della sua stimata famiglia. Sono tragedie che lasciano senza fiato… Vogliamo immaginarla incamminarsi lungo vette meravigliose, come e più di quelle che qui ha amato tanto, col suo luminoso sorriso, che nessuno di quelli che l’hanno conosciuta e amata dimenticherà. Al marito, ai figli, ai familiari tutti, porgo le più sentite condoglianze della nostra Amministrazione e dell’intera Comunità, col nostro più grande abbraccio.

Lascia il marito Massimo Di Gianfrancesco e tre figli. I funerali si terranno venerdì 31 dicembre, alle 15, nella chiesa di San Giovanni Battista a Luco dei Marsi.