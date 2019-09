Luco dei Marsi, mini isola pedonale sperimentale dinanzi l’ingresso delle scuole. L’Amministrazione: interesse ad incolumità dei più piccoli faccia superare eventuali disagi

Luco dei Marsi. Dal 13 settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico a Luco dei Marsi, con l’inaugurazione della nuova cancellata d’ingresso alla struttura, è stata istituita, in via sperimentale, la mini isola pedonale lungo via Dante, strada attualmente a senso unico di marcia, in direzione di via Duca degli Abruzzi, come indicato dall’apposita segnaletica, dalle transenne, presenti in tutti i punti di accesso, e dagli agenti di Polizia locale, operativi nell’area negli orari di accesso e uscita delle classi. L’orario di interdizione della strada al traffico veicolare parte alle 8 per terminare alle 14.

La scelta è stata operata per ottenere la massima sicurezza dei bambini negli orari cruciali di ingresso e uscita dalla struttura, al fine di creare una vera e propria zona protetta in cui i piccoli possano in tutta tranquillità dirigersi verso l’ingresso o allontanarsene, all’uscita, senza pericolo. L’Amministrazione ha fatto appello alla collaborazione dei cittadini in questa fase di rodaggio, nella certezza che l’interesse e la tutela dei più piccoli e della loro incolumità, come della maggiore serenità delle famiglie degli studenti, consenta di sostenere l’iniziativa e superare gli eventuali disagi che l’adattamento ad ogni cambiamento può produrre.