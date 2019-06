Ecco i neo cinquantenni di Luco dei Marsi, festa in paese per la classe 1969

Luco dei Marsi. La classe ’69 di Luco dei Marsi festeggia il traguardo dei primi cinquant’anni con una giornata speciale. A inaugurare la festa, l’incontro nella sala consiliare con la sindaca Marivera De Rosa che, con gli auguri dell’Amministrazione, ha consegnato ai festeggiati l’olio della Valle Roveto. La sindaca De Rosa ha ripercorso gli eventi peculiari e i cambiamenti epocali avvenuti nel 1969, invitando i neo cinquantenni a essere “sempre più parte attiva e propositiva nella comunità, della quale siete i cardini.

Entrate in un’età d’oro, e non a caso l’organizzazione degli eventi più attesi in paese è affidata ai cinquantenni”, ha rimarcato la prima cittadina, “Un’età in cui le intemperanze dei vent’anni sono superate ma si hanno aspettative ed energie per vivere ogni giorno come merita, guardando al futuro con serenità e con la capacità di dare il giusto peso a tutte le cose”. Un pensiero speciale è stato dedicato ai nati del ’69 scomparsi prematuramente: Antonio Bianchi; Cinzia Ciocci; Lucia Di Giammatteo; Pina Petricca.

La giornata è proseguita con la celebrazione della Santa Messa a cura di don Giuseppe Ermili e i festeggiamenti si sono protratti fino a tarda sera: nel corso di due conviviali si sono intrecciati ricordi, emozioni, musica, allegria e un pizzico di nostalgia per gli anni della prima giovinezza condivisi nel centro fucense.

I nomi dei festeggiati: Maria Assunta Alfidi; Monica Baldassarre; Tiziana Baldasarre; Rita Barbara; Fabrizio Bianchi; Fiorella Biancone; Genoeffa Biancone; Mario Bove; Solidea Bove; Carlo Campania; Domenico Castellani; Paolo Castiglioni; Antonio Cherubini; Fabrizio Cherubini; Katia Caterina Cherubini; Amedeo Ciocci; Alfredo Compagnucci; Massimo D’Agostino; Quirino D’Alò Massaro; Paride De Amicis; Maria Cristina De Flavis; Stefano D’Eramo; Sandro De Sillo; Francesco Di Giamberardino; Ivo Di Giamberardino; Paolo Di Giamberardino; Romano Di Gianfelippo; Cristina Di Gianfilippo; Enrico Di Pasquale; Renzo Di Sepio; Giancarlo Farina; Antonella Fidanza; Fiorenzo Fina; Luca Fina; Costantino Magnante; Franco Marchi; Elisabetta Martini; Daniela Massaro; Paolo Palma; Camillo Panella; Milena Panella; Riccardo Paris; Gabriella Paris-Giacchetti; Piera Sabini; Fabio Santellocco; Loredana Santellocco; Paride Zenobi.