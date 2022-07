Luco dei Marsi dà il benvenuto all’estate con musica, gastronomia e Lambrette

Luco dei Marsi. Il “Comitato del Giubileo 2022” di Luco dei Marsi apre ufficialmente la stagione estiva e organizza per oggi, una giornata di festa spumeggiante. Nella mattinata il Comitato farà gli onori di casa, accogliendo i partecipanti al “Raduno delle tre Regioni”, organizzato dalla sezione Marsica del Lambretta Club Abruzzo, presieduta da Antonio Chiappini, in collaborazione con i Lambretta Club Lazio e Marche, che porterà decine di appassionati, il 2 e il 3 luglio, negli incantevoli panorami di Luco dei Marsi e di Ovindoli.

La festosa compagnia colorerà il paese in sella alle preziose “Due ruote” e sarà accompagnata nella visita ai luoghi più significativi del centro fucense, dal Borgo storico, con le sue suggestive gradinate, all’area archeologica, sede dell’antico Santuario di Angizia, venerata dagli antichi Marsi e da altri popoli osco-umbri, per poi festeggiare la tappa con un piccolo convivio proposto dal Comitato.

Musica, stand gastronomici, la speciale Pesca, amatissima dai bambini, fresche e golose sorprese saranno gli “ingredienti” della serata speciale che, sulle belle note e l’allegria di Gigi Live, concluderà la giornata, ideata dal “Comitato del Giubileo 2022” quale momento di incontro e condivisione con la Comunità in attesa delle Feste patronali, che ad agosto sigleranno, con celebrazioni religiose solenni e grandi festeggiamenti, l’anno Giubilare straordinario in corso, indetto nella ricorrenza del 150° anniversario della Solenne Incoronazione della Venerata immagine di Maria Santissima dell’Ospedale, anche coincidente con il 275° della dedica dell’altare della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. L’appuntamento è in piazza Umberto I, dalle 11, con il Raduno dei Lambretta Club, e dalle 20 per la serata di festa. Tutti sono invitati a partecipare.