Luco dei Marsi, bilancio positivo della giornata di prevenzione: mercoledì nuovo appuntamento con le vaccinazioni

Luco dei Marsi. Si svolgerà mercoledì, 28 aprile, la nuova tornata vaccinale nel Comune di Luco dei Marsi.

Sabato scorso, nella cittadina fucense, si è svolta la giornata di prevenzione a tutto campo organizzata dall’Amministrazione luchese in cooperazione con la Asl1, che ha incluso, accanto alle attività di vaccinazione degli aventi diritto prenotati tramite piattaforma, anche una nuova attività di screening. Sono stati 377 i tamponi effettuati, con due casi positivi rilevati, e 127 i vaccini somministrati, rispettivamente nelle sedi della Misericordia e nei locali dell’istituto comprensivo allestiti allo scopo. Per mercoledì, 28 aprile, gli interessati, già prenotatisi tramite piattaforma, saranno preventivamente contattati dagli uffici Asl preposti, e dovranno recarsi nei locali sottostanti alla palestra scolastica di via Torlonia.

“Ringrazio la dirigenza della Asl1 per la preziosa e fattiva cooperazione anche in quest’opera fondamentale di prevenzione”, ha rimarcato la sindaca Marivera De Rosa presentando il sunto delle attività. “In particolare il Direttore sanitario, il dottor Alfonso Mascitelli, il dottor Domenico Pompei, Direttore del dipartimento di Prevenzione, la direttrice del DSB AZ, responsabile del servizio Vaccinazioni, dottoressa Rossella De Santis, la responsabile dell’U.O.S.D. Cure Primarie, dottoressa Stefania Viscogliosi”. Ringraziamenti rivolti anche agli operatori sanitari che hanno preso parte alla giornata di prevenzione: i dottori Antonio D’Andrea, Antonio Di Giovanni, Valerio Galli, Matteo Ranalli, le dottoresse Nicole Marchetti e Maria Susi, l’infermiere Dario Cambise e le infermiere Gina Caputi e Maria Luisa Fina, le OSS Adele Angelucci, Angela Bianchi e Antonella Crocenzi e l’autista Augusto Ivone.

“Grazie di cuore a entrambi gli Staff”, ha scritto la sindaca, “Per l’attenzione, la cura e la professionalità che avete dedicato agli assistiti durante le operazioni, e che fanno la differenza. Così come fanno la differenza i nostri meravigliosi Volontari, appartenenti a tutte le Associazioni del COC: Misericordia, Avis, Gruppo comunale di Protezione civile Alpini, Gruppo comunale di Protezione civile, Cai Coppo dell’Orso, Angizia Color Fun, Proloco, presenti lungo tutta questa giornata con il loro prezioso contributo. Invito tutti a prenotarsi, via via che si apre la possibilità per le diverse fasce d’età, e a mantenere, intanto, la massima attenzione quotidiana, qualunque sia il colore della nostra zona o del nostro paese, così da poter riconquistare, prima possibile, il più prezioso tempo normale”.