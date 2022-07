Luco dei Marsi, arriva il Gran Gala della musica con l’Ancestral Chamber Music

Luco dei Marsi. Una serata scintillante, che promette di entrare a buon diritto tra gli eventi memorabili della cittadina, quella che oggi, 23 luglio, alle 21, a Luco dei Marsi, in piazza Umberto I, ospiterà il concerto “Gran Gala della musica. Sulle ali del pentagramma”, annoverato nel cartellone “Vacanze luchesi”, sezione “Stelle d’Estate”.

Protagonista della manifestazione sarà l’Ancestral Chamber Music, associazione nata dal sodalizio artistico di giovani musicisti abruzzesi, nella formazione: Maria Chiara Papale, Voce; Antonella Salvatore, Piano; Angelo Centofanti, Oboe; Sandra Elizabeth Rojas Estrada, Violoncello; Leila Vinciguerra, Flauto. Nel programma, le musiche più belle del repertorio classico e del cinema, da Morricone a Cipriani, Rota, Piovani, Zimmer, passando per Webber e Badelt e Jawadi. Direttrice artistica dell’evento, il soprano Bianca D’Amore, affermata artista di origine marsicana, reduce dai successi d’oltralpe raccolti nel corso della prestigiosa tre giorni dedicata in Svizzera a Ignazio Silone – nata dalla sinergia tra il CRAM Abruzzo, l’assessorato alla Cultura della Regione e la Città di Zurigo, con l’alto patrocinio della sindaca Corine Mauch e dell’Istituto italiano di cultura di Zurigo – in cui il Soprano ha portato, con Donato Angelosante e Sabrina Cardone, l’applauditissimo spettacolo teatrale – musicale: “Un cuore incorrotto. Silone l’uomo”.

“Abbiamo progettato questo evento per riproporre la grande musica all’attenzione del pubblico luchese, che nel corso degli anni si è dimostrato sempre più appassionato a questo genere, soprattutto, come sarà in questa occasione, reso attraverso un Programma caleidoscopico e avvincente, che coniuga musiche da film al repertorio classico, nell’interpretazione dei valenti musicisti dell’Ancestral Chamber Music e la direzione di una eccellente artista qual è Bianca D’Amore, che tesseranno una serata imperdibile”, ha rimarcato la sindaca Marivera De Rosa. L’Amministrazione invita tutti a partecipare.