Luco dei Marsi, al via la nuova edizione di “Vacanze luchesi”

Luco dei Marsi. Musica, arte, sport, cultura ed eventi speciali tornano ad accendere l’estate a Luco dei Marsi nella quarta edizione delle “Vacanze luchesi”. A comporre il cartellone estivo 2021, una ricca proposta che, sempre nel più rigoroso rispetto delle correnti norme anti-contagio, include dai concerti di diversi generi musicali agli spazi letterari, dalle iniziative dedicate, come la “Sera delle Favole” pensata per tutti i bambini, alla “Settimana dello Sport”, che porterà nel centro fucense saggi, occasioni di avvicinarsi a diverse discipline sportive e forum tematici condotti da medici e specialisti del settore, fino alle attività speciali nell’area di Anxa Angitia e ai “Caffè incontro” al “Centro Servizi Socio Culturali”, convento dei frati cappuccini, con l’accoglienza di anziani e famiglie, passeggiate nella selva, letture ed attività rivolte in particolare alla terza età.

Un progetto delineato dall’Amministrazione luchese, anche in sinergia con le Associazioni locali, che vedrà, come nelle precedenti edizioni, i riflettori accesi sui diversi quartieri del paese e sulle sue aree peculiari, dal sito archeologico alla rete dei sentieri del Parco Lucus Angitiae. Proprio alle Associazioni locali, al fianco dell’Amministrazione durante il lungo anno pandemico, e impegnate con essa in prima linea per la Comunità, sarà dedicata una serata speciale. Filo conduttore dell’edizione 2021,

“… A riveder le Stelle”, che sui temi della rinascita e della speranza vedrà speciali focus che spazieranno dalla letteratura agli approfondimenti tematici, alla grande musica.

“Malgrado il perdurare della pandemia e le difficoltà di gestione degli eventi che questa situazione porta con sé, abbiamo lavorato per offrire un ricco programma, in grado di coniugare svago e socialità, più che mai importanti dato il periodo appena trascorso, l’offerta culturale e la valorizzazione del nostro territorio e dei suoi tesori, storici, architettonici e naturalistici”, ha dichiarato la sindaca Marivera De Rosa, “come nelle altre edizioni cui abbiamo dato vita, queste ‘Vacanze luchesi’ porteranno vitalità e partecipazione nei diversi quartieri della nostra cittadina, e vedranno tra i protagonisti anche la preziosa rete delle Associazioni e i giovani, tra cui i ragazzi impegnati con noi nei progetti del sociale e della promozione del territorio tramite il Servizio civile. Particolari iniziative sono state pensate per i più piccoli, come per gli anziani, ma sono certa che l’ampia offerta saprà incontrare i gusti di tutti, che invito a partecipare e condividere questa bella stagione, con l’augurio che segni davvero una decisa e definitiva virata verso la normalità”.

La quarta edizione delle “Vacanze luchesi” prenderà il via con due serate di musica live nel “Viale in

Festa”, in via Duca degli Abruzzi, in programma per domani, sabato 3, e domenica, 4 luglio, rispettivamente con Gigi e la sua Band e gli Stornelli, in entrambe le serate a partire dalle ore 21.

Nell’isola pedonale del “Viale in Festa” troveranno spazio gli stand e i mercatini allestiti dai bambini. Sempre domani, 3 luglio, e dopodomani, domenica 4, porte aperte e visite guidate al Centro Servizi Socio Culturali, convento dei cappuccini; domenica 4, visite guidate all’area di Anxa Angitia, alle ore 10.30 e 11.30, a cura degli archeologi della cooperativa Limes.