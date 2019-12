Luci Rosse Senza Porno in concerto all’auditorium Taricone di Trasacco in occasione dell’evento Singing in the Snow

Trasacco. Domani le “Luci Rosse Senza Porno” si esibiranno all’Auditorium “Pietro Taricone” il prossimo venerdì 27 dicembre in occasione dell’evento “Singing in the Snow” organizzato dalla Consulta dei giovani del paese.

Un momento speciale in occasione del quale la band abruzzese presenterà al pubblico il videoclip del loro ultimo inedito “Vetri senza specchi”, per la regia di Francesco Ciavaglioli.

Il concerto avrà inizio alle 18.30 e vedrà la presenza di ulteriori gruppi emergenti quali “Gli amici di Carlotta”, coverband di cantautorato italiano e internazionale, e “Jet Club”, coverband di genere “Brit”.

Dopo il successo dei singoli “La Ragazza di schiena” e “Come un film di John Wayne”, Franco, Pierpaolo e Alessandro tornano sulla scena musicale con “Vetri senza specchi”, già disponibile su Spotify e su tutti i Digital Store

“Questo singolo è un viaggio introspettivo durante il quale si intreccia la nostalgia per le sensazioni forti, anche se dolorose – spiega la band – con la consapevolezza che quest’ultime hanno provocato un muro interiore invalicabile per chiunque voglia, invece, farne provare di nuove”.

La band “Luci Rosse Senza Porno” nasce nel 2015 dalla collaborazione tra Franco Alfano e Pierpaolo Battista, musicisti e autori. Cresce nel corso degli anni insieme alla costante collaborazione di Alessandro Sbrolli. Colleziona importanti esibizioni dal vivo come l’apertura per i Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo, Luca Barbarossa, Renzo Rubino, Il Managment, Voina, Giorgio Ciccarelli, Silvia Mezzanotte, L’Orchestraccia, Punkreas. Partecipa come ospite per il “Meeting Del Mare 2019”, il MEI di Faenza e “Sanremo Rock Festival”, oltre che per svariati festival e palchi minori dislocati, per la maggior parte, nel centro Italia.

Nel 2017 pubblicano, autoproducendosi, “Vasocostrizione Periferica” (https://youtu.be/gnr30siD0io).

A marzo 2019 esce “La Ragazza Di Schiena” ( https://youtu.be/hBBZQQY7kjA) che ha ottenuto quasi 75 mila visualizzazioni su YouTube. E’ di ottobre, invece, “Come Un Film Di John Wayne” (https://youtu.be/xmVyVrzSq7o ). Tutti i singoli pubblicati nel 2019 sono stati prodotti dalla band e da Andrea Maceroni, presso lo Slam Studio di Corvaro (RI).