Luccitti coordinatore della Lega, è bufera: dal Pd al Carroccio senza passare per viale Giardini

Avezzano. Giovanni Luccitti è il nuovo coordinatore marsicano della Lega. Prende dunque il posto di Tiziano Genovesi che, dopo essere diventato coordinatore provinciale è sceso in campo per la candidatura a sindaco ad Avezzano. Una nomina che però ha scatenato le reazioni più disparate all’interno della politica cittadina anche alla luce della posizione dello stesso Luccitti alle elezioni del 2017.

Luccitti, infatti, è stato a lungo tesserato con il Partito Democratico e fece parte della squadra di Gianni Di Pangrazio nel 2017 candidandosi con la lista Abruzzo Civico e ottenendo 229 voti. A luglio 2018, però, dopo aver affermato che non era amante dei “giochini” alludendo a cambi di casacca repentini, decise insieme a Sonia Di Stefano e Gabriele Tudico di unirsi alla squadra di Gabriele De Angelis. Un matrimonio, quello con l’ex sindaco azzurro, che durò poco. Già alle regionali del 2019 Luccitti cambiò di nuovo rotta sostenendo pubblicamente il candidato leghista Simone Angelosante definendolo “colui che per primo ha creduto al movimento politico di Matteo Salvini in Abruzzo, essendone stato il fondatore”.

E a distanza di un anno e mezzo è arrivato il riconoscimento: Luccitti coordinatore marsicano. Le reazioni, neanche a dirlo, non sono mancate. “Rinunci ad entrare in consiglio comunale”, ha commentato Lorenza Panei, coodinatrice delle donne democratiche d’Abruzzo, “a favore di un tuo compagno di squadra che tanto ci teneva ad essere consigliere nel 2012 e te lo ritrovi alla prima occasione militante della Lega. Dal Pd alla Lega senza passare per viale dei Giardini, direbbero i monopolisti, tutte brave persone”.

Critico anche l’ex assessore all’Ambiente Crescenzo Presutti: “fantastico, il nuovo coordinatore della Lega nella Marsica è del Pd”.