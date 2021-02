Lotteria degli scontrini: ecco una guida pratica e veloce per partecipare

Vuoi partecipare alla lotteria degli scontrini ma non sai come fare? Ecco una guida pratica e veloce che ti aiuterà.

E’ arrivata la nuova lotteria degli scontrini legata al programma Italia Cashless che permette di vincere da 25mila euro a settimana a 5milioni di euro l’anno. I premi messi in palio dalla lotteria lanciata dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese sono sia per chi compra, sia per chi vende.

Ti stai chiedendo come partecipare? E’ semplicissimo!

Per partecipare basterà collegarsi al sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli inserire il codice fiscale o codice di sicurezza, generare il codice lotteria e stampare o memorizzare il codice sul proprio dispositivo mobile. Pochi semplici passaggi che permetteranno di avere un codice collegato ai vostri dati da mostrare ogni volta che farete un acquisto.

Ecco come ottenere i biglietti virtuali per partecipare alla lotteria

Per partecipare alla lotteria basterà fare acquisti di importo maggiore o uguale a 1 euro. Non costa nulla perchè è collegata agli acquisti effettuati esclusivamente utilizzando gli strumenti di pagamento elettronico (Bancomat, carte di credito, ecc.). Ogni volta che verrà fatto uno scontrino verranno regalati biglietti virtuali per partecipare alla lotteria. Un biglietto virtuale per ogni euro speso. Se spendi 10 euro avrai 10 biglietti virtuali, se ne spendi 45 avrai 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.

Cosa si vincerà con la lotteria degli scontrini?

Saranno effettuate delle estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti, estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti e poi un’estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 per l’esercente.

Quando ci saranno le estrazioni della lotteria degli scontrini?

Le estrazioni mensili della lotteria degli scontrini inizieranno giovedì 11 marzo, mentre a giugno si terranno le prime estrazioni settimanali del 2021 e a inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal primo febbraio al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda le estrazioni mensili saranno effettuate ogni secondo giovedì del mese. Dal 10 giugno saranno effettuate anche le prime estrazioni settimanali del 2021. A partire da quella data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali!

Buona fortuna con la lotteria degli scontrini