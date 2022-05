Lotta contro il Covid-19, a Pescina un ringraziamento speciale a volontari e sanitari

Pescina. Un ringraziamento speciale a tutti i sanitari e volontari che si sono adoperati per la lotta contro il Covid19, collaborando per il raggiungimento del benessere della saluta pubblica. É stato questo al centro dell’incontro che si è svolto ieri mattina a Pescina, nella sala conferenze del Teatro San Francesco.

“L’amministrazione comunale”, ha affermato il sindaco Mirko Zauri, “ha incontrato tutti coloro che si sono resi disponibili nell’accettare l’invito, ai diversi responsabili di associazioni di volontariato che si sono spese per contrastare la pandemia, insieme ai vari dipendenti Asl che nei vari settori hanno continuato a lavorare incessantemente. Sul tavolo dei lavori c’è stata la presenza dell’assessore regionale Nicoletta Verì, che ha accolto con molto piacere l’invito dimostrando quanto tiene a questo tipo di iniziative spendendosi in un discorso egregio dando forti rassicurazioni e motivo evolutivo anche per il nostro caro PTA Serafino Rinaldi”.

“Non è la prima volta”, ha continuato, “che l’assessore regionale è presente a Pescina. Avendo avuto un pregresso da volontaria ha voluto dare merito in prima linea a tutti i dipendenti ASL 1e volontari presenti, mandando un messaggio a tutti coloro che non si fermano per il benessere della salute pubblica”.Erano presenti all’incontro, la dottoressa De Santis che ha portato i saluti del Direttore Romano e Direttore Mascitelli, dottoressa Annamaria Franchi, dottoressa Santina Calisse e dottor Vincenzo Grasso. Moderatore il vice Sindaco Luigi Soricone.

Al termine del meeting sono stati consegnati degli attestati di merito a tutto il personale presente “che ancora oggi si spende egregiamente presso l’hub vaccinale di Pescina. La consegna è stata fatta anche a tutti gli infermieri e Oss che su base volontaria hanno collaborato durante gli screening alla popolazione tramite tamponi antigenici. Inoltre, importante e numerosa è stata la presenza di tutti i volontari di Protezione Civile Comunale, Protezione Civile A.N.A., Croce Rossa e AVIS ai quali tutti si sono spesi in parole lodevoli per quanto sia stato importante il loro lavoro per il bene di tutti. Messaggio importante nel finale degli interventi è stato quello di sostenere le associazioni di volontariato che danno sempre il valore aggiunto a tutto ciò che si organizza”, ha concluso il sindaco.

Per tutti coloro che non hanno potuto prendere parte all’incontro, gli attestati sono stati lasciati ai vari capi gruppi che provvederanno la consegna.