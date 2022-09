Lotta alla sclerosi multipla, quattro giorni in vendita le mele per sostenere la ricerca

Avezzano. Sabato 1 e domenica 2 ottobre molte piazze si colorano di rosso, giallo e verde. La Mela di AISM sarà in vendita nelle postazioni provinciali:

L'AQUILA

Carrefour Via Antonio Panella

L’Aquila 1927 Stadio Gran Sasso D'Italia Italo Acconcia

Centro Malattie Demilinizzanti Ospedale San Salvatore

Essere in linea di Monica Anzuini Via Nicolò Persichetti 11

Piscina Comunale

Protezione Civile Ocre

Elettrodomestici e Mobili Tarquini S.s.17 67100 Bazzano Aq

San Demetrio (AQ) Ciccone Gino e figli Via della Stazione

Protezione Civile Lucoli

Campotosto davanti alla Bottega della Tessitura di Assunta Perilli

Sassa Bar Tre Pini Ponte San Giovanni

Sassa Edicola di Sassa

Alpini Scoppito Piazza

L'Aquila In Moda Manet CC Panorama SS17

Angeli in Moto

Associazione Nazionale Carabinieri

Alpini Vaccarelli

Asso Polizia

Associazione Nazionale Bersaglieri

Associazione Nazionale Alpini della Provincia dell’Aquila

UNPLI di tutti paesi della Provincia dell’Aquila

Leonardo e Thales Alenia Space Italia

Piazza DUOMO

CC L’Aquilone

L’AQUILA CENTRO STORICO

Art Cafe Via Verdi

Manzi Via Verdi

La Porcellana Bianca Via Verdi

Sordini Via Verdi

Olimpia Caffè Corso Vittorio Emanuele

La malandrina Corso Vittorio Emanuele

Ottica Prisma Corso Vittorio Emanuele

Argenti cavallo Corso Vittorio Emanuele

Caffè Nova vita Corso Vittorio Emanuele

Paria Piazza della Prefettura

La Novia Via Verdi

Bar del Corso 4 cantoni

Bar Ariston vicino Piazza Duomo

I Due Magi Piazza Duomo

Tabaccheria Pucci Via Garibaldi

Tipo e Tipa Piazza Regina Margherita

Wycon Piazza Regina Margherita

Via Verdi Irish Pub

Mado Abbigliamento Corso Vittorio Emanuele

Rigoletto Via Verdi

Gabetti Agenzia Immobiliare Via Verdi

Central Park Piazza Regina Margherita

Oscar Corso Vittorio Emanuele

La Bottega della Luna Corso Vittorio Emanuele

Linea Oro Corso Vittorio Emanuele

Rustu Corso Vittorio Emanuele

La Luna Corso Vittorio Emanuele

Punto Zero Via Leosini

La Dolce Vita Piazza Regina Margherita

Piripu Piazza Regina Margherita

Briganti Piazza Regina margherita

La Bottega del Caffè Corso Vittorio Emanuele

Sweet Sweet way Piazza Regina Margherita

Creation Vetrine Corso Vittorio Emanuele

Billi gin Corso Vittorio Emanuele

Tabaccheria Piazza Chiarino

Cbweed Piazza Regina Margherita

Ju Boss Piazza Regina Margherita

C’EST le Vie corso Vittorio Emanuele

Arì Via Verdi

Marios Corso Vittorio Emanuele

ROCCA DI MEZZO

Pro Loco Fonteavignone Piazza davanti il Comune

SULMONA

Volontari AISM Punto d’ascolto Sulmona

Gruppo Ana Sulmona

Conad Pingue Via Sallustio

Conad Pingue Via Mazzini

Centro Commerciale Nuovo Borgo

Chiesa di San Giovanni da Capestrano

Chiesa Cristo Re

PRATOLA PELIGNA

Piazza Madonna della Libertà Pro loco Pratola Peligna

INTRODACQUA

Piazza A. Susi Volontari Comune di Introdacqua

CASTEL DI SANGRO

Piazza Patini sabato pomeriggio dalle ore 17.00 Associazione AmoRosa

AVEZZANO

Chiesa San Rocco Via Aquila

2 milioni di gustose mele di tre qualità diverse, granny smith, golden e noared raccolte in sacchetti da

1,8 kg che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro.

I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM.

Attualmente sono 100 i progetti di ricerca attivi finanziari da AISM e dalla sua Fondazione e 450 i ricercatori impegnati al fianco dell’Associazione. La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante. Si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. È una malattia che colpisce principalmente i giovani e le donne con un rapporto doppio rispetto agli uomini.

Tra le patologie correlate alla SM vi è la neuromielite ottica (NMO), che ha un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socio-assistenziali assimilabili alla SM.

