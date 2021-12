Lotta al randagismo canino: l’associazione “Salviamo l’orso” e il veterinario Tomei a servizio degli animali

L’Aquila. Una mano per gli amici a 4 zampe del territorio marsicano. Quest’anno in Valle Roveto, l’Associazione “Salviamo L’Orso” in merito alla profilassi sanitaria ha incluso anche aziende mai trattate in precedenza. L’azione è destinata alla salvaguardia dalle principali malattie infettive canine che potrebbero essere trasmesse ai carnivori selvatici, lupi e orsi della zona. In totale, il veterinario Luca Tomei ha vaccinato 55 cani e impiantato 17 microchip, con relativa iscrizione degli animali all’anagrafe canina.