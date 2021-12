Lotta al covid, screening a tappeto in diversi comuni: scovati 14 nuovi positivi

Scurcola Marsicana. Quattordici nuovi positivi al covid19, nel fine settimana nella Marsica e vari screening nei Comuni.

Sabato la Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila ha registrato tre casi di coronavirus, ieri invece undici. I pazienti che hanno contratto il covid sono residenti ad Avezzano sei, a Luco dei Marsi tre, a Tagliacozzo due e a Collelongo, Balsorano e Lecce nei Marsi uno per paese.

Intanto diverse amministrazioni comunali stanno organizzando delle giornate di mappatura della popolazione con test antigenici gratuiti. I Comuni di Scurcola Marsicana, Magliano de’ Marsi e Massa d’Albe hanno messo in piedi nel weekend uno screening gratuito.

Nel municipio di Scurcola, dove era stato allestito l’ambulatorio, sono stati effettuati 232 tamponi, tutti negativi.

I sindaci Nicola De Simone, Pasqualino Di Cristofano e Nazzareno Lucci hanno ringraziato i volontari della protezione civile, dell’Avis, operatori sanitari e amministrativi, dirigenti comunali, medici, infermieri e operai.

Anche l’amministrazione comunale di Carsoli ha organizzato uno screening al quale ieri hanno preso parte oltre 100 persone. Dai test effettuati nella sala polifunzionale di via Genova tutti sono risultati negativi. Oggi ad Avezzano sono previsti i test organizzati dall’amministrazione comunale per i giovanissimi della scuola per l’infanzia di via Salto e per gli alunni della scuola dell’Infanzia Madonna del Passo e del centro gioco Amahoro su iniziativa della direzione scolastica.