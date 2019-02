L’orso Mario torna a far visita nelle strade di Ortucchio, Favoriti: monitoraggio per animali e persone (video)

Ortucchio. L’esemplare di orso Mario torna a far visita nelle strade di Ortucchio. Nei giorni scorsi infatti c’è stato un incontro in Comune con il Parco e i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Gioia dei Marsi, Ortucchio e Lecce per capire come cercare di monitorare la situazione che va avanti ormai da settimane.

“C’è stata una riunione con il Parco lunedì”, ha raccontato ai nostri microfoni Raffaele Favoriti, sindaco di Ortucchio, “la sala era piena ed erano presenti centinaia di agricoltori e allevatori”.

“Già da ieri è stato scaricato tantissimo materiale per la sicurezza dei pollai”, precisa il primo cittadino di Ortucchio, “grazie all’associazione “Amici dell’orso”. Il Parco ha messo a disposizione altro materiale per la messa in sicurezza degli animali, da parte delle tante associazioni locali c’è stata una grande collaborazione”.

“Già da questa mattina sono iniziati i lavori nelle stalle e pollai”, spiega Favoriti, “per l’installazione di recinzioni elettrizzate per salvaguardare gli animali. Siamo arrivati alla conclusione che dovremmo convivere con l’animale. La preoccupazione riguarda però le persone, ma sotto questo punto di vista sappiamo che l’orso non è un animale che aggredisce o può fare del male”.

“Ogni stalla ha una sua installazione per la sicurezza”, conclude il sindaco, “ho distribuito opuscolo ai cittadini su come comportarsi nel caso si trovassero davanti all’orso. Un indirizzo alla popolazione di come comportarsi in caso di avvistamento”.