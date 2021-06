L’orso Juan Carrito rimasto intrappolato in un pollaio di Collarmele, mobilitazione in paese (Diretta)

Collarmele. L’orso marsicano Juan Carrito è rimasto intrappolato in un pollaio di Collarmele. E’ stato scoperto questa mattina alle prime ore del giorno e in paese c’è stata la mobilitazione. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione il giovane esemplare di orso figlio dell’orsa Amarena, che da giorni è diventato una celebrità per le sue continue incursioni nei centri abitati, è entrato in un primo pollaio, dove ha fatto razzie di alcune galline, poi si è spostato in un secondo pollaio dove però è rimasto bloccato all’interno.

Il proprietario quando è arrivato alla stalla, ha visto l’orso e ha chiesto l’intervento delle autorità. Sul posto, in campagna alla periferia del paese, sono intervenuti i guardia parco e la Forestale, oltre ai carabinieri che presidiano le strade del paese dove potrebbe passare l’orso. Sul posto è arrivato anche il vicesindaco.

L’operazione messa in atto prevede l’allontanamento dell’esemplare dal centro abitato. Si stanno utilizzando anche dei colpi che dovrebbero spaventare l’orso e allontanarlo dal paese.