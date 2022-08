L’orsa Giacomina immortalata a Villetta Barrea, le foto diventano virali in rete

Villetta Barrea. Torna a farsi vedere l’orsa Giacomina nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

L’orsa è stata immortalata mentre scavalcava una ringhiera. Una scena che ha richiamato l’attenzione di tantissimi passanti e turisti, arrivati in Abruzzo anche per ammirare il suo animale simbolo: l’orso bruno marsicano.

La presenza del plantigrado è stata segnalata al personale del Pnalm ma, come sempre, alla fine è finita in rete, pubblicata su numerose pagine social.

E mentre l’ufficio comunicazione del Parco organizza incontri anche con il presidente dell’ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta, per cercare di “frenare” le notizie che segnalano i posti dove vengono visti gli orsi, dall’altro le pagine Facebook più disparate, che nulla a che fare con la stampa e l’informazione, scrivono l’esatta posizione dell’orso, in tempo reale.

Pagine che hanno anche decine di migliaia di followers.

Un fenomeno, quello della comunicazione social, ormai incontrollato, che non fa bene all’orso e nemmeno al personale del Parco che questa mattina si sarebbe dovuto prendere cura dell’orso, disorientato tra le case, lontano dai riflettori mediatici.