Lorenzo De Cesare è il settimo assessore della Giunta Di Pangrazio, si occuperà delle politiche per il Recovery Found

Avezzano. C’è voluto più tempo del previsto, ma alla fine la nuova Giunta comunale di Avezzano è stata completata. L’ultimo ingresso in ordine di tempo è quello di Lorenzo De Cesare, ufficializzato poche ore fa. Si occuperà delle politiche di finanziamento del Recovery Found, della gestione delle risorse umane, dei servizi generali, del controllo di gestione, avvocatura e affari legali, tutela degli animali, cimiteri e trasporti.

“Sono onorato di entrare a far parte di questa Giunta Comunale e ringrazio il sindaco Di Pangrazio per la fiducia che ha riposto su di me affidandomi compiti sicuramente complessi, soprattutto, in questo delicato momento, ringrazio, altresì, tutti i Consiglieri comunali. Darò il mio massimo impegno per contribuire a lavorare per il bene e la centralità della città Avezzano”, dichiara De Cesare, dottore commercialista e revisore contabile e degli enti locali.

Il commercialista e imprenditore avezzanese ha un lungo passato nella politica di città; ex esponente di Alleanza Nazionale, ha avuto un ruolo come assessore al Bilancio durante la giunta Floris, è sceso in campo con una lista in occasione delle comunali nelle quali vinse Gianni Di Pangrazio e presentò un’alleanza, una coalizione- naufragata dopo pochi giorni – con Nazzareno Di Matteo e Tiziano Genovesi durante le ultime amministrative vinte poi da Gabriele De Angelis.

Con l’ingresso di De Cesare, dunque, si chiude la Giunta comunale di Avezzano. Oltre a lui vi sono Emilio Cipollone (ex vice sindaco di Gabriele De Angelis) cui spetta la delega all’urbanistica, Domenico Di Berardino (ex presidente del Consiglio comunale nella prima legislatura di Gianni Di Pangrazio) è il nuovo vicesindaco con delega al sociale. Pierluigi Di Stefano (ex assessore alla cultura durante l’amministrazione De Angelis), ha la delega al commercio e al turismo.