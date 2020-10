Lorenzin incontra dirigenza del Cam: concretezza è priorità, a lavoro per Cappadocia e le sue frazioni

Cappadocia. Subito a lavoro. La concretezza è un carattere primario del neo eletto gruppo di maggioranza guidato dal sindaco di Cappadocia Lorenzo Lorenzin. Ieri mattina, infatti, in riunione con l’ingegnere Leo Corsini, dirigente del Cam, il neo primo cittadino ha esposto alcune problematiche legate alla rete idrica e fognaria all’interno del paese e delle sue frazioni. A seguito dell’incontro, il dirigente ha preso in carico la richiesta del sindaco, promuovendo una campagna di indagini per valutare le problematiche legate al Cam nel territorio del Comune. Indagini che inizieranno già domattina con la ricerca delle perdite nel paese e nelle frazioni, a cura di una ditta inviata dallo stesso Cam.

“Un incontro immediato e proficuo per il nostro territorio”, ha sottolineato il sindaco Lorenzin, “già da domani, l’ingegnere e dirigente del Cam Corsini invierà una ditta per un’indagine sulle perdite e sulle problematiche idriche del comune. È sicuramente il primo passo per risolvere alcuni disagi che gli abitanti hanno vissuto anche quest’estate per capire come intervenire. La concretezza”, conclude il primo cittadino di Cappadocia, “è una priorità per me e per il mio gruppo. Siamo già a lavoro per Cappadocia e le sue frazioni”.