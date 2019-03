Lorenza Panei sarà all’assemblea nazionale Pd, il plauso delle Donne Democratiche della Marsica

Avezzano. “Una donna per le donne, che avrà tra i cardini della sua azione, in piena corrispondenza con i valori fondanti del programma del segretario Nicola Zingaretti, solidarietà, tutela dei diritti, parità, inclusione, autonoma e consapevole scelta in materia di diritti e libertà, non discriminazione, contrasto alla violenza e politiche di genere. La Marsica e la provincia, in particolare le donne e le fasce più sensibili, non potevano avere migliore rappresentante”. Così il coordinamento delle Donne Democratiche per la Marsica, che ha espresso soddisfazione per l’elezione di Lorenza Panei, candidata alle primarie PD a supporto di Nicola Zingaretti. Una voce autorevole, di donna che ha saputo conciliare la passione politica a una brillante carriera che la vede protagonista di primo piano anche in contesti complessi.

“Abbiamo di fronte sfide essenziali”, ha sottolineato Lorenza Panei, “per il riconoscimento e la tutela dei diritti, dalla protezione dell’identità di genere al riconoscimento di fondamentali spazi di autodeterminazione, al contrasto alla violenza di genere attraverso strumenti efficaci, per dare voce a chi non l’ha. Occorre farlo in maniera concreta, attraverso incisive politiche di prevenzione, il lavoro di rete sui territori, risorse dedicate a percorsi e programmi specifici. Non è una strada in discesa, ma è quella che dobbiamo percorrere con sempre crescente tenacia, soprattutto in tempi in cui si assiste alla rimonta di uno sconcertante – quanto rivoltante – oscurantismo”.