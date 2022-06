Lorena aveva premeditato la fuga con un minorenne rom: lo aveva confidato a più persone

Avezzano. Avrebbe confidato a delle persone che si voleva allontare da quella casa in cui viveva con i nonni, con la nonna paterna e con il suo compagno. E che se ne sarebbe voluta andare la sera di sabato 28 maggio. Poi invece la scomparsa, presumibilmente la notte tra il venerdì e il sabato, perchè sabato mattina i nonni non l’hanno trovata in casa e hanno lanciato l’allarme.

La scomparsa di Lorena Giancursio, 16enne che viveva a Gioia dei Marsi fino a quella notte in cui si sono perse le sue tracce, si tinge sempre più di giallo. Tutta la Marsica, ma non solo, è con il fiato sospeso in attesa che si sappia qualcosa su come sta e su dove si trovi.

Ci sono dei testimoni che hanno raccontato agli investigatori che la ragazza avrebbe confidato loro che si voleva allontanare di casa insieme a un giovane rom, un minorenne. Qualcuno ha parlato del fatto che si fosse invaghita di lui e che avrebbe così scelto di andare via in sua compagnia.

Questa non è la prima volta che Lorena si allontana dalle persone che si prendono cura di lei. Nel precedente episodio era stata proprio la localizzazione del telefono che l’avrebbe fatta ritrovare. E questo sarebbe il motivo per cui la giovane questa volta si sarebbe disfatta del telefono prima di far perdere le sue tracce. Un telefono, un I Phone 13, che non sarebbe stato ancora localizzato, dal consulente nominato dalla procura della Republica dei minorenni dell’Aquila.

E allora Lorena con chi è adesso?

Qualche giorno fa, dai microfoni di Marsicalive, le zie materne avevano lanciato un appello anche alla comunità rom, dicendo: “Se anche voi state cercando un giovane, uniamoci e cerchiamo insieme questi ragazzi”.

Ai carabinieri della stazione di Gioia dei Marsi, che stanno conducendo le indagini, è stato denunciato che la giovane si è portata dietro dei gioielli custoditi in una cassaforte. L’importo sarebbe ingente. La pista più battuta è che la 16enne si sia allontanata volontariamente.

Quello su cui ci si interroga però è: “Può una sedicenne scomparire nel nulla e far perdere ogni sua traccia così velocemente e per un periodo così prolungato?”. Dopo tanti giorni dalla sua scomparsa la domanda rimane: “Qualcuno ha convinto Lorena a prendere i gioielli di cui è stata denunciata la scomparsa?”, “Potrebbero essere coinvolti anche degli adulti nel suo allontanamento?”.

E ancora: se la ragazza davvero si è portata via dei preziosi li avrà “cambiati” da qualche parte per avere del denaro, altrimenti come farebbe a provvedere al suo sostentamento senza soldi?

Sono tutte domande che rimarranno senza risposta fino alla conclusione delle indagini.

