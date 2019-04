L’Ordine dei Commercialisti organizza un convegno sul gioco d’azzardo, l’usura e il sovraindebitamento

Avezzano. L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica, in collaborazione con l’Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti Associati, organizza per il giorno 10.04.2019 presso la sala Picchi (Palazzo ex Arssa) in piazza Torlonia in Avezzano dalle 14.30 alle 18.00, un convegno dal titolo: “Azzardo, Usura, Sovraindebitamento: Il ruolo del Commercialista nel sociale”.

Il Convegno è rivolto ai professionisti del settore, alle associazioni di categoria ma soprattutto alle famiglie e alle imprese che spesso a causa di eventi eccezionali e di particolari situazioni di crisi economica e finanziaria non riescono a pagare i propri debiti e si chiedono se esista una via d’uscita. Scopo del convegno è quello di fornire, a coloro che ne abbiamo bisogno, gli strumenti necessari per poterne uscire ed è per questo motivo che la problematica verrà affrontata sotto ogni aspetto civilistico, penale e sociale, grazie all’intervento di esperti. Si parlerà principalmente dei requisiti necessari per accedere alle procedure previste dalla L.3.2012 con la quale il legislatore ha voluto restituire dignità agli individui mediante il recupero economico delle aziende così da consentire al sovraindebitato in oggettiva difficoltà di pagare il giusto per liberarsi dal debito. Purtroppo questa legge è ancora poco conosciuta pertanto l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e della Marsica a breve aprirà uno sportello informativo che fornirà a coloro che ne facciano richiesta, grazie all’assistenza di esperti in materia una prima consulenza gratuita al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla L. 3/2012.