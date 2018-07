L’opposizione ad Avezzano si sfalda, altri tre lasciano Di Pangrazio. Oggi sentenza Tar

Avezzano. Il principale gruppo di opposizione perde pezzi. Altri tre consiglieri comunali, Giovanni Luccitti di Abruzzo Civico, Sonia di Stefano e Gabriele Tudico, di Io sto con Avezzano, hanno deciso di passare al gruppo misto. Si tratta di una scena già vista dato che qualche settimana fa anche l’ex vicesindaco e attuale presidente della commissione Bilancio, Ferdinando Boccia, aveva deciso di uscire dal gruppo guidato dal candidato sindaco alle ultime elezioni Gianni Di Pangrazio. Si presuppone che si tratti di passaggi verso il centro-destra e in particolare verso la Lega per gli ultimi tre consiglieri, e verso Forza Italia per il primo caso Boccia.

Un gruppo misto quindi che diventa sempre più grande, a fronte di un gruppo di opposizione capeggiato da Di Pangrazio che diventa sempre più debole e isolato. Ma quali sono i veri motivi del salto della quaglia? Potrebbe trattarsi di una manovra di mera opportunità, legata alle prossime elezioni regionali in cui la lega di Matteo Salvini potrebbe avere un ruolo predominante, soprattutto alla luce dei sondaggi. Quindi c’è la caccia alla candidatura per questo partito che sta riscuotendo grande successo tra l’opinione pubblica? Probabilmente sì.

Una situazione che però potrebbe fare un gioco al sindaco Gabriele De Angelis. Il primo cittadino si è ritrovato quindi con una posizione favorevole in cui ben sette consiglieri hanno messo un freno alla forza dell’opposizione, considerando quelli che sono passati al gruppo misto e quelli che sono passati in maggioranza con l’Udc.

Una svolta potrebbe però arrivare oggi. Si attende infatti la decisione del tribunale amministrativo regionale sul seggio attualmente occupato dal consigliere Francesco Paciotti ma rivendicato dalla candidata Annalisa Cipollone. Una decisione determinante che potrebbe indebolire la maggioranza guidata dal sindaco De Angelis che però, in compenso, sembra rafforzarsi da un punto di vista politico grazie a una minoranza sempre più sfaldata.